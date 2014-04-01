АПК: Проверять бизнес в Приморье будут по-новому

В Приморье планируют вдвое сократить число проверок предпринимателей и снизить административное давление на бизнес. Об этом стало известно на заседании Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности (КНД) на территории Приморского края, который прошел под руководством Губернатора Олега Кожемяко в среду, 3 июля. В мероприятии приняли участие руководители надзорных ведомств, правоохранительных органов и предприниматели. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время именно оценка бизнесом работы контрольно-надзорных органов сдерживает рост региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Так, во время независимого опроса Агентства стратегических инициатив (АСИ) предприниматели сообщили, что в течение 2018 года их проверяли чаще по сравнению с 2017 годом, при этом 70% проверок пришлось на федеральные ведомства: 65% назвали Федеральную налоговую службу, 27% – прокуратуру, 23% – Роспотребнадзор, 14% – Федеральную таможенную службу.

«Проверки необходимы, чтобы обеспечить безопасность жителей края, – это требования к пожарной безопасности, к строительству объектов, качеству продуктов питания, особенно если речь идет о социальной сфере, питании детей в летних лагерях и школах. Но если бизнес работает честно, платит налоги, то необходимо устранять барьеры, которые мешают или вообще могут парализовать деятельность предприятия», – заявил Олег Кожемяко.

Чтобы создать в крае комфортные условия для развития бизнеса, решено в новом формате выстроить взаимодействие контролирующих ведомств с предпринимателями. Среди озвученных решений – широкое информирование о правилах и требованиях при проведении проверок. Информация должна быть доступна на официальных сайтах всех без исключения контрольно-надзорных органов. Помимо этого, на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края планируется запустить специальный раздел, в котором будут собраны сведения о типовых нарушениях и пошаговые практические рекомендации о том, как их можно исправить.

Во-вторых, при каждом контрольно-надзорном органе и при главах администраций крупнейших городов края – Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки – должны заработать общественные советы по КНД, где любой предприниматель сможет получить разъяснения или разобрать сложные частные случаи.

При проведении внеплановых проверок планируется внедрить чек-листы. Они позволяют предпринимателю заранее подготовиться к проверке и строго регламентируют работу инспектора. Надзорные ведомства также призвали руководствоваться принципом «предупреждение вместо штрафа», в случаях, если нарушения не несут угрозы жизни и здоровью жителей края или работников предприятия.

«Эффективность работы контрольно-надзорных органов любого уровня: федерального, краевого, муниципального, не должна измеряться количеством собранных штрафов или проведенных проверок. Необходимо сделать так, чтобы предприниматели допускали меньше нарушений и могли сами оперативно исправить недочеты. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на профилактике: консультациях, разъяснениях. Предприниматели не должны бояться проверяющих, а наоборот – приходить за советами и помощью», – подчеркнул врио вице-губернатора Константин Богданенко.

Напомним, что по поручению Губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата. В ней задействованы все государственные органы, работа которых напрямую влияет на условия ведения предпринимательской деятельности в регионе. Это представители профильных департаментов Администрации края, главы муниципалитетов, руководители федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов, а также эксперты Агентства стратегических инициатив.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2018 года Приморский край улучшил позиции на 21 пункт, переместившись с 76 на 55 место.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]