В Находке арестован водитель, уничтоживший городскую клумбу
Сотрудники отдела МВД России по городу Находке разыскали водителя, совершившего ДТП на Находкинском проспекте. В результате происшествия были повреждены бордюры и уничтожены более тысячи только что высаженных декоративных растений у «Камня Дружбы».
Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали 40-летнего жителя поселка Волчанец. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что не справился с управлением.
В отношении гражданина составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП Российской Федерации (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и части 2 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации (Оставление водителем в нарушении Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является).
Суд вынес постановление о наложении правонарушителю наказания в виде 10 суток административного ареста.
Гражданину также придется компенсировать материальный ущерб, причиненный городской инфраструктуре в результате инцидента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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