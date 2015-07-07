Праздник за закрытыми дверями, а вход — по специальным пригласительным. Генеральное консульство США во Владивостоке отмечает День независимости Соединенных Штатов. В числе приглашенных — только избранные.

Вход исключительно по спецпригласительным. Каждый год всё повторяется — Генеральное консульство США во Владивостоке отмечает День независимости Соединенных Штатов. В списке приглашенных на фуршет — только избранные, при этом далеко не американцы.

- Скажите, непосредственно вы имеете какое-нибудь отношение к празднованию Дня независимости США?

- Ну, напрямую, наверное, нет, опосредованно — возможно, имею, так как я была не один раз гостем этой страны.

Телевидение здесь не жалуют, да и на противников закрытых банкетов стараются внимания не обращать. Как правило, они участвуют в одиночных пикетах, выражая свое личное мнение.

Несмотря на то, что одиночные пикеты в стране не запрещены, у сотрудников полиции почему-то появились вопросы к пикетчикам.

- Человек нарушает что-нибудь?

- На данный момент он ничего не нарушает.

- Вам что-нибудь предъявили? Какие-нибудь обвинения?

- Нет. Нарушений нет, поэтому всё спокойно.

А если нет нарушений, то зачем вмешиваться? Комментариев по этому поводу нам никто не дал. Тем временем гости все прибывают.

- Вы пришли на празднование Дня независимости?

- Да.

- Скажите, а какое отношение вы имеете к этому празднику?

- Ребята… Я просто только что пришел. Я не знаю, куда мне идти… я немножко думаю о том, куда мне нужно попасть. Давайте, я сейчас туда пройду быстренько и вернусь к вам.

- Вы потом не вернетесь.

- Почему вы так считаете?

- Вот, все туда заходят, а оттуда не выходят...

О том, что происходило за закрытыми от СМИ дверями, избранные чуть позже рассказали в соцсетях. Ели, пили, веселились, но засидеться не получилось. Генконсулу США во Владивостоке нужно было успеть собрать вещи. По имеющейся информации, Майк Кийс, у которого закончился консульский срок, уже покинул Приморье и проведет праздник у себя на родине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]