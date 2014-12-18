Школы и детские сады Владивостока думают, куда потратить миллион рублей. Конкурс грантов среди образовательных учреждений начал свою работу.

Миллион рублей на развитие получат пять школ Владивостока и четыре детских сада, а так же одно учреждение дополнительного образования. Конкурс грантов по улучшению инфраструктуры и повышению квалификации педагогов начал свою работу. Цель — поддержать учреждения, которые демонстрируют интересные практики, способные улучшить образовательный процесс.

Людмила Чижова, заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования: «В этом году в конкурсе участвует более 30-ти образовательных учреждений. Конкурс состоит из двух этапов. Это представление проекта и второй этап — защита проекта».

Победителей выбирает компетентное жюри — представители власти, общественники, опытные педагоги и журналисты. Среди критериев отбора — актуальность, оригинальность, возможность внедрения в другие школы и наличие конкретных результатов. Так, педагоги школы № 74 хотят количество мультимедийного оборудования в школе.

Елена Костылина, педагог средней школы № 74: «Мы понимаем, что дети сейчас очень меняются и современные реалии требуют того, чтобы учитель подстраивался и тоже шагал наравне с детьми».

Также педагоги в случае получения гранта планируют пройти обучение в Казани, в рамках которого они смогут познакомиться с современными особенностями образования. Сейчас Владивосток — единственный город в Приморье, где школы получают такие гранты. Итоги конкурса торжественно подведут на августовском педагогическом совете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]