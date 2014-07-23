Новый вид операций на щитовидной железе освоили врачи Приморья

Новый вид операций на щитовидной железе успешно внедрили в практику врачи первой краевой клинической больницы Приморья. Теперь это оперативное вмешательство выполняется эндоскопическим способом – в три прокола, от которых через месяц практически не остается и следа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил главный врач клиники Андрей Попов, краевая клиническая больница №1 – первая из государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, где такие операции начали выполнять.

«С начала года мы выполнили уже пять эндоскопических операций на щитовидной железе. До этого времени их выполняли открытым способом, что затягивало процесс заживления и выздоровления», – сообщил главврач.

Развитие технологий, появление новых техник и инструментов позволяет сделать операции на щитовидной железе более эффективными и менее травматичными.

Специалисты подчеркивают, если традиционные открытые операции могут проводиться при любых патологиях щитовидной железы, требующих хирургического лечения, то эндоскопические вмешательства выполняют по строгим показаниям.

«Эндоскопические операции возможно проводить, если у пациента диагностированы доброкачественные опухоли (киста, аденома), узлы щитовидной железы и другие. В остальных случаях наши врачи успешно выполняют классические операции по удалению щитовидной железы и ее новообразований с применением открытого доступа к операционному полю», – обозначил главврач.

Отметим, что ежегодно в краевой клинической больнице №1 выполняется до 550 различных операций на щитовидной железе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]