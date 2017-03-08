Электронные визы предложено распространить на все страны АТЭС

Распространить режим электронной визы через Свободный порт Владивосток на все страны АТЭС предложило Минвостокразвития. Ранее с инициативой расширить перечень государств с правом безвизового пребывания на территории России выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время жители 19 стран могут получить визу по упрощенной схеме.

«Если говорить в целом о въездном туризме на Дальнем Востоке, то у нас уже успешно применяется механизм электронной визы. Мы же предлагаем расширить механизм на все государства, входящие в АТЭС», – подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Козлов в ходе заседания итоговой коллегии министерства в среду, 3 июля.

По его словам, в аэропортах Дальнего Востока необходимо ввести режим tax free, который позволяет туристам возвращать НДС при вывозе товаров. Александр Козлов отметил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России такая система работает в экспериментальном порядке.

«Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды», – резюмировал глава Минвостокразвития.

Напомним, что на Тихоокеанском туристском форуме в мае этого года Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что еще один важнейший шаг для повышения турпотенциала – увеличение безвизового режима в регионы ДФО до 14 дней.

«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по электронной визе, а также продлить ее режим до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов», – заявил глава региона.

Отметим, Президент России Владимир Путин уже дал поручение обеспечить введение с 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию всей России. Сейчас оформить визу по упрощенной схеме могут граждане 19 стран, среди которых жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня, Туниса, Турции и Японии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]