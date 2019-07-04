На Де-Фризе автомобиль врезался в КамАЗ дорожных служб
Серьезное ДТП произошло в четверог, 4 июля, на трассе Вольно-Надеждинское—Де-Фриз, перед низководным мостом. Автомобиль врезался в КамАЗ дорожных служб. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Спецтехника стояла на левой полосе у леерного ограждения. Очевидцы отмечают, что знаки о проведении работ не были выставлены заранее, а находились только на самой машине. Toyota RAV4 въехал в заднюю часть КамАЗа, отлетел в кювет и задымился.
От удара у грузовика повредило задний мост и вырвало колеса. Информация о пострадавших уточняется.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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