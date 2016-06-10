Пять северных аэродромов краевой малой авиации ожидают технического переоснащения. В Тернее и Кавалерово взлетно-посадочные полосы оснастят свето-сигнальным оборудованием, в Самарге и Единке возведут новые модульные здание аэровокзалов, а в Дальнегорске планируют построить отдельную диспетчерскую и оборудовать новый зал ожидания для пассажиров. Пассажиропоток на краевых воздушных линиях с каждым годом растет и это требует дополнительных инвестиций в развитие наземных служб.

- Как часто вы перевозите малой авиацией пирожные?

Ирина Галиева, житель Дальнегорска: «Часто, часто езжу и часто перевожу. Я сама делала, я кондитер. Подруге везу, на день рождения».

С легкой руки милой девушки Ирины это будет сладкий рейс! Багаж на краевых линиях, как правило, небольшой, но всё чаще необычный: кошки, собаки, домашние разносолы и обязательно баночки с вареньем.

Юрий Салимов, начальник посадочной площадки Дальнегорск: «Очень довольны люди. Загрузка у нас полная. Аэропорт очень сложный — единственный горный аэродром. В свое время здесь летали Ан-2. В день перевозили тремя машинами до 120 пассажиров».

В приморский Дальнегорск авиация вернулась почти четыре года назад и уже совершает по десять рейсов в неделю. Но для 40 тысяч его жителей и этого, кажется, мало. Тем более, льготникам сегодня компенсируют затраты на билет.

Татяна Литошенко, житель Дальнегорска: «Я ветеран труда и пенсионерка и для меня две тысячи значат много. А теперь нам оплачивают».

В ближайшие два года государственные инвестиции в развитие малой авиации потратят на инженерные работы и ремонт большинства краевых аэродромов: Кема, Единка, Амгу, Терней, Пластун, Максимовка. Не забудут даже про самые северные — в Агзу и Самарге.

Олег Гуцал, диспетчер местных воздушных линий: «Встречаем самолеты, пассажирам помогаем багаж выгружать-загружать. У нас коллектив небольшой, но сплоченный».

Владимир Прилепа, житель Дальнегорска: «Прекрасно, тем более, такие самолеты хорошие. Я прямо хочу летать, летать и летать. Честное слово!»

Благодаря краевым субсидиям цена воздушного маршрута для приморцев практически сравнялась с автобусной.

Юрий Салимов, начальник посадочной площадки Дальнегорск: «Мечты — чтоб все это развивалось, все это росло. Чтобы парк машин увеличился. И обслуживали как можно больше населения. Авиация всегда впереди!»

Максим Каленник, корреспондент: «Из Дальнегорска во Владивосток всего за 70 минут. Полет проходит над сопками Сихотэ-Алиня практически по прямой. По сравнению с автобусом время в пути сокращается в 9 раз!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]