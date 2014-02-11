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Мужчина при невыясненных обстоятельствах пострадал на "зебре" во Владивостоке (фото)

Мужчина при невыясненных обстоятельствах пострадал на "зебре" во Владивостоке (фото)

Днем 4 июля, около 16.30, житель Владивостока, предположительно, попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ул. Уборевича, 20А. Сам мужчина говорит, что, скорее всего, ему стало плохо и он упал на дорогу, как это с ним произошло, он не помнит.

Установить обстоятельства произошедшего предстоит специалистам. Сейчас пострадавшему оказывают первую помощь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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