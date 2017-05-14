Приморец отомстил посмертно своему начальнику

«Прокуратурой г. Спасск-Дальний утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением)», - сообщили в прокуратуре края.

По версии органа предварительного расследования, в мае 2019 года фигурант из мести, испытывая неприязненные отношения к умершему бывшему начальнику (за невозврат денежного долга), решил осквернить могилу обидчика.

На городском кладбище с помощью шприца, заполненного лакокрасочным веществом, мужчина распылил его на лицевую сторону гранитного памятника, частично залив краской изображение умершего.

Установить личность злоумышленника позволила запись с видеокамеры, установленной сыном умершего, поскольку аналогичные случаи осквернения надгробия фиксировались и ранее.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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