Новости Экономика

Сегодня, 17:26
 

Вертолетный рейс в села Тернейского района откроют в июле

Вертолетный рейс в села Тернейского района откроют в июле

Фото: Администрация ПК

В Приморье открывается дополнительный внутрикраевой авиарейс Терней–Амгу–Единка–Самарга–Агзу–Амгу–Терней. Перевозки пассажиров вертолетом Ми-8 по этому маршруту будут выполняться с 6 июля по 30 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, по поручению Губернатора Олега Кожемяко специалисты проработали вопрос организации на летний период дополнительного рейса вертолетом Ми-8 между населенными пунктами Тернейского района.

«О необходимости такого авиарейса сказали Губернатору Приморья жители самых отдаленных сел муниципалитета», – уточнили в ведомстве.

К настоящему времени уже заключен договор с ООО «Дальнереченск Авиа» на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршруту Терней–Амгу–Единка–Самарга–Агзу–Амгу–Терней по субботам с 6 июля по 30 сентября.

В департаменте отметили, что этот маршрут станет 14-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря