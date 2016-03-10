Вертолетный рейс в села Тернейского района откроют в июле
В Приморье открывается дополнительный внутрикраевой авиарейс Терней–Амгу–Единка–Самарга–Агзу–Амгу–Терней. Перевозки пассажиров вертолетом Ми-8 по этому маршруту будут выполняться с 6 июля по 30 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, по поручению Губернатора Олега Кожемяко специалисты проработали вопрос организации на летний период дополнительного рейса вертолетом Ми-8 между населенными пунктами Тернейского района.
«О необходимости такого авиарейса сказали Губернатору Приморья жители самых отдаленных сел муниципалитета», – уточнили в ведомстве.
К настоящему времени уже заключен договор с ООО «Дальнереченск Авиа» на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршруту Терней–Амгу–Единка–Самарга–Агзу–Амгу–Терней по субботам с 6 июля по 30 сентября.
В департаменте отметили, что этот маршрут станет 14-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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