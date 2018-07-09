Анонс на 5 июля

5 июля для молодежи Владивостока вновь проведут обзорную экскурсию по достопримечательностям города. Экскурсия по памятными местам Владивостока начнется 5 июля в 15.00. Сбор у большого фонтана набережной Спортивной гавани. Телефон для справок: 222-22-94 или 8964-454-28-18 (Константин Мороз). Мероприятие для молодежи — бесплатное.

С 5 июля во Владивостоке на участке дороги в районе дома №1а по улице Балтовская будет ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина изменения схемы движения – ремонт сети канализации. Ограничение на движение наложено на период с 9.00 5 июля до 19.00 19 июля. В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Калинина и Надибаидзе.

5 июля во Владивостоке в сквере на Борисенко пройдёт торжественная церемония открытия памятника первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

5-6 июля г. Артем, СТК «Приморское кольцо». Чемпионат и Первенство Приморского края по картингу.

5-7 июля г. Спасск-Дальний, аэродром «Степное». Приморский фестиваль авиамодельного спорта в классе радиоуправляемых моделей. Начало в 10.00.

5-8 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Чемпионат Приморского края по парусному спорту. Старт первой гонки 5 июля в 19.00.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]