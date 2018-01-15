В Приморье спасли раненого даурского журавля, в крыле птицы нашли дробь
В Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье привезли краснокнижного даурского журавля. По всей видимости, птица едва не стала жертвой браконьеров – в крыле журавля обнаружена дробь. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Раненого журавля нашли в Амурской области. Подозрение вызвало то, что птица не могла взлететь. Специалисты местного охотуправления изъяли журавля из дикой природы и поместили в зоопарк на временную передержку. Уже оттуда птица прибыла в Центр реабилитации в Приморье. Первым делом ветеринары провели осмотр нового подопечного. Выводы оказались неутешительными.
«Журавль получил травму плечевой кости из-за выстрела, на рентгене была обнаружена дробь. Травма очень старая, вероятно, получена еще осенью. У птицы нарушена геометрия плеча, произошло смещение костей, атрофировались мышцы. Летать журавль уже никогда не сможет», – рассказала старший научный сотрудник МРОО «Центр "Тигр"» Екатерина Блидченко.
Пока птица остается в центре «Тигр». Сейчас журавль живет в вольере, питается зерновыми смесями и кукурузой, не отказывается от творога, фарша и рыбы. Дальнейшую судьбу птицы будет решать Росприроднадзор. Ведомство должно подобрать подходящее место для жизни журавля в неволе. Даурский журавль находится под угрозой вымирания и включен в списки и Международной, и Российской красной книги. По подсчетам орнитологов, всего в мире осталось до 5300 особей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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