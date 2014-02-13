Приморье выиграло грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Очередной грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступит в Приморский край. На этот раз финансовую помощь на реализацию социально значимого проекта благотворительная организация окажет Екатериновскому детскому дому-интернату.

Как рассказали в краевом департаменте труда и социального развития, проект «Жить как все» позволит обучить навыкам общения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Методики, которые предполагают специалисты, призваны помочь не владеющим речью детям найти иные способы общения с миром, заменить вербальную коммуникацию другими средствами.

«До недавних пор дети, нарушение интеллекта которых сочеталось с нарушениями зрения, слуха, речевого развития, опорно-двигательного аппарата, психическими и другими расстройствами, считались необучаемыми. Современные данные специальных педагогических дисциплин позволяют говорить о том, что необучаемых детей нет, но у них есть разные возможности для обучения», – утверждают в ведомстве.

Альтернативная коммуникация служит для развития навыка самостоятельно доносить до собеседника нужную информацию, для развития умения выражать мысли с помощью символов и жестов. Использование знаков, дополняющих или заменяющих речь, помогает развивать абстрактное мышление, а в перспективе позволяет «неговорящим» детям перейти на речевое общение.

В проекте участвуют более 30 воспитанников дома-интерната. 10 из них не имеют никаких навыков коммуникации, нуждаются в посторонней помощи, поэтому находятся в отделении «Милосердие».

«Вместе с тем, ближайшее окружение этих детей – воспитанники и сотрудники дома-интерната. Поэтому в реализации проекта, так или иначе, будут задействованы все ребята, живущие в интернате, и взрослые, работающие здесь», – отмечают разработчики проекта.

В департаменте уверены, что специалистам дома-интерната удастся воплотить этот проект в жизнь и, тем самым, повысить качество жизни воспитанников, уровень социализации таких детей в общество.

«Детский дом Екатериновки располагает широкими возможностями реабилитации детей-инвалидов – медицинской, психологической, социально-трудовой, спортивной, творческой. Высококвалифицированные специалисты используют в работе с “особенными” детьми современные программы и развивающие методики», – обозначили в департаменте, добавив, что положительным опытом по внедрению новых технологий специалисты учреждения поделятся с коллегами из реабилитационных центров, занимающихся реабилитацией детей с особыми потребностями.

Размер грантовой субсидии составляет почти 1 миллион рублей. Планируется, что в дальнейшем работа над проектом будет продолжена за счет средств учреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]