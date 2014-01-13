Сценарий иркутского наводнения может повториться в Приморье. Об этом заявили синоптики края. С чем связана опасность, и придет ли во Владивосток долгожданное лето?

Ольга Артемова, корреспондент: «В этом году начало лета выдалось туманным и дождливым. «Дальневосточная депрессия» — термин, который знаком только местным жителям, проявляет себя во всей красе. Но на этой неделе синоптики обнадежили. На выходных обещают настоящую жару. Температура повысится до 30 градусов».

Но, похоже, радоваться теплой летней погоде жители Приморья будут недолго. В Тихом океане уже во всю господствует тропические циклоны. Тайфунов, а вернее, их последствий, опасаются синоптики. Теплый воздух, который придет в край уже в ближайшие сутки, может столкнуться с холодным охотоморским, и тогда сильных ливней, подобных иркутским, не избежать.

Борис Кубай, глава Примгидромета: «С завтрашнего дня начнется потепление. Примерно до 10—12 числа будет 30—35 градусов тепла на большей части территории края. Установилась жара — готовься к ливням. Чем дольше будет стоять жара, тем вероятнее эти ливни придут».

Пессимистичный прогноз настораживает приморцев. Ведь уже несколько лет подряд большая вода наносит огромный ущерб экономике региона. Реки выходят из русел, размывают дороги и уничтожают урожай. И причиной разрушительных дождей чаще всего становится не сами тайфуны, а их фронты.

Ольга Артемова, корреспондент: «В эти дни синоптики переходят на усиленное дежурство и рекомендуют местным властям и оперативным службам проверить русла рек на паводкоопасных участках. И если надо — отчистить их от мусора и завалов. А населению — вспомнить проверенную систему «сарафанного радио»: когда соседи передают друг другу информацию, чтобы предупредить о возможной опасности».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]