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Летняя погода придет в Приморье, но не на побережье

Летняя погода придет в Приморье, но не на побережье

Фото: 35photo.pro/vitaliy246

В пятницу, 5 июня, в Приморье ожидается улучшение погоды.

«Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, но осадки будут уже только местами. Днем воздух прогреется до +22°С +28°С. В континентальной части края будет душно», - рассказал «Вестям: Приморье» народный синоптик Руслан Юрковский.

Вместе с тем на побережье сохранится туман, но он будет рассеиваться, местами возможна морось. Температура +15° +21°С.

На выходные ожидается хорошая погода. Местами пройдут летние грозы. На побережье сохранится прохладная погода — туда с востока так и будет поступать холодный воздух с Охотского моря.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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