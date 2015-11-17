Новости Происшествия

Сегодня, 09:57
 

Во Владивостоке перед судом предстанет любитель «пьяной» езды

Во Владивостоке перед судом предстанет любитель «пьяной» езды

Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщает прокуратура района.

По версии органа предварительного расследования, в 2017г. фигурант уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния). Тогда суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Несмотря на данные обстоятельства, в марте 2019г., употребив алкоголь, мужчина вновь сел за руль автомобиля и ездил по городу, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

Обнаружив у водителя явные признаки опьянения, стражи порядка направили его на освидетельствование, от которого нарушитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря