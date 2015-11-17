Во Владивостоке перед судом предстанет любитель «пьяной» езды
Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), сообщает прокуратура района.
По версии органа предварительного расследования, в 2017г. фигурант уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния). Тогда суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.
Несмотря на данные обстоятельства, в марте 2019г., употребив алкоголь, мужчина вновь сел за руль автомобиля и ездил по городу, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
Обнаружив у водителя явные признаки опьянения, стражи порядка направили его на освидетельствование, от которого нарушитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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