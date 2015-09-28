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На Русском острове восстанавливают дороги после прошедших дождей

На Русском острове восстанавливают дороги после прошедших дождей

Фото: Администрация ПК

Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) сейчас ведут работы по отводу воды с дорожного полотна, а также устраняют локальные повреждения наиболее пострадавших участков в районе Шигино, Экипажной, Рынды, Воеводы.

Дорожным службам в ближайшее время предстоит провести большие работы по восстановлению грунтовых дорог на Русском острове после прошедших дождей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Проводим во время дождя локальные восстановительные работы. Уже сегодня по сообщению синоптиков осадки должны прекратиться. С утра проведём дополнительный мониторинг, определим участки, где в первую очередь начнутся работы, и приступим к подсыпке и выравниванию дорожного полотна», - заверили на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», специалисты которого и занимаются работами по содержанию дорог на Русском острове.

Впереди у дорожников – большая работа по отсыпке, грейдированию и выравниванию дороги. Планируется, что она начнется после прекращения осадков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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