«Волшебные бобы» привели жителя Владивостока на скамью подсудимых

Следователем отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

Установлено, что обвиняемый приобрел запрещенное вещество, содержащее сибутрамин, под названием «Волшебные бобы» через Интернет с помощью международного почтового отправления.

С января 2008 года сибутрамин вошел в список сильнодействующих препаратов и запрещен к свободному обороту на территории Российской Федерации. Препарат вызывает привыкание и депрессивные состояния, которое можно сравнить с наркотическим. Его прием без назначения врача может вызвать аллергические реакции, нарушение деятельности печени и почек, анорексию и булимию, а также психические заболевания.

После получения заказа мужчина разместил объявление о продаже биологически активной добавки для похудения на одном из местных сайтов. Реализовав товар, он понял, что на продаже запрещенных веществ можно неплохо заработать, и вновь сделал заказ, но уже большего объема.

57-летний житель Владивостока был задержан сотрудниками полиции в ходе реализации запрещенной к обороту продукции.

Всего в ходе обыска жилища задержанного изъято более 320 граммов сильнодействующих веществ.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является смесью, содержащей сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой 320,60 граммов.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ) и частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершенный в крупном размере).

В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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