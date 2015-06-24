Приморцы отмечают дефицит авиабилетов на маршруте между Владивостоком и Москвой
Авиакомпания «ИрАэро» (базируется в аэропорту Иркутска) с 5 июля запускает на период отпусков два дополнительных рейса между Москвой и Владивостоком, так как сейчас на этом направлении наблюдается нехватка билетов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика, передает «Вести: Приморье».
Ранее руководство «ИрАэро» приняло решение запустить дополнительные рейсы по данному маршруту, так как, по данным компании, все билеты на прямые рейсы между Москвой и Владивостоком на лето уже закончились, и жители Приморья вынуждены добираться до Москвы с длительными пересадками.
Дополнительные беспосадочные авиарейсы между Москвой и Владивостоком открываются на период с 5 июля по 23 сентября.
Рейсы будут выполняться из Домодедово по понедельникам и пятницам, из Владивостока — по вторникам и субботам. Как сообщил ТАСС представитель компании, по состоянию на 4 июля продан 221 билет на дополнительные рейсы из Москвы во Владивосток и 251 — из Владивостока в Москву.
При необходимости авиакомпания готова рассмотреть возможность запустить еще один авиарейс на этом направлении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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