Приморцы отмечают дефицит авиабилетов на маршруте между Владивостоком и Москвой

Авиакомпания «ИрАэро» (базируется в аэропорту Иркутска) с 5 июля запускает на период отпусков два дополнительных рейса между Москвой и Владивостоком, так как сейчас на этом направлении наблюдается нехватка билетов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика, передает «Вести: Приморье».

Ранее руководство «ИрАэро» приняло решение запустить дополнительные рейсы по данному маршруту, так как, по данным компании, все билеты на прямые рейсы между Москвой и Владивостоком на лето уже закончились, и жители Приморья вынуждены добираться до Москвы с длительными пересадками.

Дополнительные беспосадочные авиарейсы между Москвой и Владивостоком открываются на период с 5 июля по 23 сентября.

Рейсы будут выполняться из Домодедово по понедельникам и пятницам, из Владивостока — по вторникам и субботам. Как сообщил ТАСС представитель компании, по состоянию на 4 июля продан 221 билет на дополнительные рейсы из Москвы во Владивосток и 251 — из Владивостока в Москву.

При необходимости авиакомпания готова рассмотреть возможность запустить еще один авиарейс на этом направлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]