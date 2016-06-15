Приморец угнал у друга автомобиль и попал на нем в серьезное ДТП
В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Черемшаны. На место происшествия был направлен наряд ДПС. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.
В ходе разбирательства установлено, что 42-летний житель Дальнегорска после совместного употребления спиртных напитков, угнал у приятеля автомобиль Хонда Грейс. Злоумышленник поехал кататься на нём по деревне Черемшаны. В районе дома №3 по улице Комсомольская водитель не справился с управлением и въехал в забор.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Кроме того в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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