Жителям Владивостока вернут часть стоимости путевок в детские лагеря

Более 250 родителей обратились в администрацию города за компенсацией стоимости отдыха детей в оздоровительных лагерях с начала летнего сезона. Приём заявлений осуществляется в Многофункциональных центрах города и в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока по адресу: ул. Ильичева, 15. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Размер компенсации составляет 50 % стоимости путевки, но не более 10 тысяч рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. На компенсацию в 50 %, но не более 8 тысяч рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума. Получить такие выплаты могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет.

«Выплаты полагаются тем, кто отправлял своих детей в оздоровительные лагеря. Некоторые учреждения продают путевки уже с учетом вычета предоставляемой выплаты. Эти средства они возмещают из краевого бюджета. Тем, кто не получил компенсацию и купил путёвку по полной стоимости, полагается компенсация», – пояснили специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения.

Отметим, что компенсация расходов по оплате путевок производится в случае, если путевки приобретались в организациях, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории России и прошедших все обязательные проверки. Данные организации включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края.

Внимание! Приём документов на ул. Ильичева, 15 (кабинет 10а) осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Заявления на компенсацию в Многофункциональных центрах принимают по графику работы учреждений. Подробности можно узнать по телефону: 261-42-01.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]