Тайвань увеличил срок безвизового пребывания для россиян
Тайвань решил увеличить срок безвизового пребывания для граждан РФ с двух недель до трех. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство острова. Новые правила вступят в силу с 1 августа, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Ранее на этой неделе тайбэйская администрация проинформировала, что Тайвань на год продлевает безвизовый режим для россиян, который был открыт в сентябре 2018 года на экспериментальной основе и должен был завершиться 31 июля. В связи с успехом программы власти острова решили сохранить ее действие еще на 12 месяцев — до 31 июля 2020 года.
Безвизовый Тайвань набирает популярность среди российских туристов: их поток с сентября возрос на 65%. В конце мая прямые регулярные рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй запустили сразу две российские авиакомпании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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