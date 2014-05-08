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Почти 700 тысяч саженцев деревьев высадили в Приморье

Почти 700 тысяч саженцев деревьев высадили в Приморье

Фото: Администрация ПК

Почти 700 тысяч саженцев высадили в Приморье в рамках программы лесовосстановления. Реализация мероприятий национального проекта «Экология» позволит увеличить площадь восстановленных лесов до 345 гектаров к 2024 году.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, новые деревья высаживают там, где ранее производились вырубки, на гарях, прогалинах и пустырях.

«Основные древесные породы, которые используются при производстве лесных культур – сосна корейская (кедр корейский), ель, лиственница. Акцентируем внимание и на применении посадок других, более востребованных культур – дуба, ясеня, липы», – пояснили в ведомстве.

Для воспроизводства лесного фонда в Приморье сегодня развивается сеть питомников.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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