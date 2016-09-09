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Приморье получило от Правительства дополнительные средства на выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»

Приморье получило от Правительства дополнительные средства на выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»

Фото: SyaoLyao

2,5 млн рублей дополнительно направлено из резервного фонда Правительства России на выплаты жителям края, пострадавшим в 2016 году от разрушительного тайфуна «Лайонрок». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В департаменте гражданской защиты Приморского края прокомментировали, что средства будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи.

Напомним, что в результате наводнения, обрушившегося на Приморье в августе-сентябре 2016 года, различные социальные выплаты получили более 17 тысяч жителей края. На материальную и финансовую помощь пострадавшим от паводка было направлено в общей сложности более 760 миллионов рублей из средств краевого и федерального бюджетов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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