Анонс на 6 июля
С 6 по 13 июля во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдут летние студенческие сборы программистов Discover Vladivostok by Moscow Workshops ICPC.
6 июля во Владивостоке временно ограничат движение на Корабельной Набережной в связи с торжественным мероприятием. У мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится торжественный выпуск слушателей владивостокского филиала Дальневосточного юридического института. В связи с этим на улице Корабельной Набережной будет ограничено движение с 09.00 до 11.30. Объезд будет осуществляться по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком. На участке временно установят дорожные знаки, информирующие об изменении движения.
6 июля во Владивостоке на набережной Спортивной гавани в 11.00 начнется четвертый этап Кубка Strong Waves Tour по сапсёрфингу. По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз – поездку на отборочный тур Strong Waves Tour в Москву.
6 июля во Владивостоке на площади Борцов революции будет проходить общегородская сельскохозяйственная ярмарка.
6 июля г. Владивосток, водноспортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7а). Краевое физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Всероссийскому Олимпийскому дню. Начало в 09.00.
6 июля муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.
6-7 июля г. Уссурийск. Чемпионат и Первенство Приморского края по автомоделированию, радиоуправляемые модели.
6-7 июля г. Уссурийск (ост авт. «Кожкомбинат»). Чемпионат и Первенство Приморского края по мотоциклетному спорту, мотокросс.
6 июля — Всемирный день поцелуя.
6 июля — Международный день кооперативов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.07.2018 Ремонтные работы временно ограничат движение во Владивостоке по Корабельной Набережной
-
20.07.2018 Движение по Корабельной Набережной во Владивостоке будет временно ограничено
-
05.06.2019 Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 21 июня
-
20.07.2018 Анонс на 21 июля
-
21.06.2018 В День памяти и скорби во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
-
12.09.2018 Готовьтесь: Владивосток ждут серьезные автопробки
Добавить комментарий