Анонс на 6 июля

С 6 по 13 июля во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдут летние студенческие сборы программистов Discover Vladivostok by Moscow Workshops ICPC.

6 июля во Владивостоке временно ограничат движение на Корабельной Набережной в связи с торжественным мероприятием. У мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится торжественный выпуск слушателей владивостокского филиала Дальневосточного юридического института. В связи с этим на улице Корабельной Набережной будет ограничено движение с 09.00 до 11.30. Объезд будет осуществляться по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком. На участке временно установят дорожные знаки, информирующие об изменении движения.

6 июля во Владивостоке на набережной Спортивной гавани в 11.00 начнется четвертый этап Кубка Strong Waves Tour по сапсёрфингу. По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз – поездку на отборочный тур Strong Waves Tour в Москву.

6 июля во Владивостоке на площади Борцов революции будет проходить общегородская сельскохозяйственная ярмарка.

6 июля г. Владивосток, водноспортивный центр ЦСКА (ул. Набережная, 7а). Краевое физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Всероссийскому Олимпийскому дню. Начало в 09.00.

6 июля муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

6-7 июля г. Уссурийск. Чемпионат и Первенство Приморского края по автомоделированию, радиоуправляемые модели.

6-7 июля г. Уссурийск (ост авт. «Кожкомбинат»). Чемпионат и Первенство Приморского края по мотоциклетному спорту, мотокросс.

6 июля — Всемирный день поцелуя.



6 июля — Международный день кооперативов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]