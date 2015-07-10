Анонс на 7 июля
7 июля во Владивостоке на площади Борцов революции пройдет общегородская сельскохозяйственная ярмарка.
7 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» - ФК «Химки». 1 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.
7 июля г. Владивосток, КСК «Фаворит» (пр-т 100-летия Владивостока, 157). Третий этап чемпионата и первенства г. Владивостока по конному спорту.
7 июля — День работников морского и речного флота.
7 июля — Иван Купала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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