Анонс на 7 июля

7 июля во Владивостоке на площади Борцов революции пройдет общегородская сельскохозяйственная ярмарка.

7 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» - ФК «Химки». 1 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

7 июля г. Владивосток, КСК «Фаворит» (пр-т 100-летия Владивостока, 157). Третий этап чемпионата и первенства г. Владивостока по конному спорту.

7 июля — День работников морского и речного флота.

7 июля — Иван Купала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]