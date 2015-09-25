ГТРК «Владивосток» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить неограниченное количество смс-сообщений со словом «Дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается 9-летний Сережа Казук. На его лечение требуется 199 430 рублей.

- Я вообще-то прилетел сюда с другой планеты. А на земле меня подобрала бабушка и починила уже как смогла…

По-детски светлые истории, как звезды рождаются. Они помогают двигаться вперед и бороться. Историю Сережи мы рассказывали в прошлом году. Мальчик родился семимесячным, весом полтора килограмма. Его долго выхаживали в кувезе, лечили от пневмонии. ДЦП у мальчика определили в раннем возрасте. Бабушка, заподозрив неладное, настояла на обследовании. С тех пор она одна занимается лечением и воспитанием внука. Родители Сережи развелись, когда ему было три месяца. Отец от сына отказался, материально не помогает. Мама Сережи дала нотариальную доверенность своей матери на сына на предоставление всех его интересов до совершеннолетия.

Евгения Мишина, бабушка Сережи: «Раньше я очень сильно плакала и все время молилась. А сейчас у меня появилась надежда».

С 2016 по 2018 год Сережа прошел три курса лечения в Институте медицинских технологий в Москве. После интенсивной терапии мальчик ходит сам, может продолжительное время гулять пешком, держась за руку бабушки.

- На фоне проведенного лечения у Сережи снизился тонус мышц, увеличилась двигательная активность, улучшились координация движений, походка, мелкая моторика пальцев рук, мальчик научился писать печатными буквами. Ребенок нуждается в госпитализации в Институт медицинских технологий для продолжения курса лечения и закрепления ранее полученного результата. Цель госпитализации – дальнейшее улучшение качества ходьбы, развитие координации движений и равновесия, мелкой моторики, улучшение психоэмоционального состояния, в конечном итоге – полная социальная адаптация ребенка.

Поверить в успех уже однажды помогли неравнодушные приморцы. Ведь именно благодаря их отзывчивости Сережа прошел реабилитацию в Московской клинике. Прогресс очевиден. Теперь он подолгу гуляет, пытается все делать сам. Однако Сереже необходим новый курс терапии.

Ольга Артемова, корреспондент: «На это нужно 199 430 рублей. Таких денег у бабушки нет. Помочь Сереже стать здоровым может каждый. Для этого достаточно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоит сообщение 75 рублей. Их количество не ограничено».

Вся необходимая информация о 9-летнем Сереже Казук есть на сайте Русфонд.ру. Здесь же можно выбрать удобный способ перевода денег, например, через мобильное приложение. На помощь приморцев сейчас главная надежда Сережи и его бабушки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]