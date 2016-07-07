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Анонс на 8 июля

8 июля п. Ливадия. Кубок Приморского края по водно-моторному спорту, аквабайк, фристайл.

8-12 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Краевые соревнования по парусному спорту «Юношеский Кубок «Семь футов».

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности.

8 июля — День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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