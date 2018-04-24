На реках Приморья проходят маломощные дождевые паводки ежегодной повторяемости. Подъем воды за паводок составляет на большинстве рек края 0,2-0,8 м., на отдельных реках западных и северных районов Приморья на 1,0-1,8 м. Паводки проходят преимущественно в руслах, отмечается незначительный выход воды на низкую пойму на отдельных участках рек западных районов (Ханкайский, Пограничный районы). Опасных гидрологических явлений не наблюдается сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

Водность большинства рек края близка и до 30% выше нормы. И только водность отдельных рек в северных и западных районах превышает средние многолетние значения в 2 раза.

В ближайшие двое суток в верховьях рек и на малых водотоках ожидаются преимущественно колебания уровня воды до 0,2 м, в среднем и нижнем течении рек сохранится подъем уровней воды на 0,3-0,4 м. Далее ожидается спад воды. 7—8 июля освободятся от подтопления низкие поймы рек в Ханкайском и Пограничном районах. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]