В Уссурийске за последний месяц отловлено 69 безнадзорных животных

Как пояснили в Управлении благоустройства, жалобы на бродячих собак поступают постоянно. За этот год от уссурийцев было принято 192 обращения. Больше всего звонков с просьбой на отлов бродячих животных поступают от жителей улиц Афанасьева, Карбышева, Пархоменко, Беляева и Плантационной. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.

Жалобы на стаи агрессивных собак с улиц Русской, Слободской, Воровского и проспекта Блюхера, включая рынок около виадука, отработаны. После того как животных отловили, их осмотрел ветеринар. Собаки будут вакцинированы, при необходимости получат лечение.

За последнее время участились звонки по пристройству выброшенных щенков от собак, имеющих хозяев. Кроме того, уже неоднократно повторяется ситуация, когда подрядчик выезжает по заявке, поступившей от жителей многоквартирных домов, а другие жильцы этого же дома не дают забрать животных. Подобная ситуация сейчас сложилась около многоквартирных домов на улицах Вокзальная дамба, 9, и Беляева, 34.

Также были замечены случаи, когда горожане жалуются на агрессивное животное, а по факту во время отлова и передержки оно ведет себя спокойно.

«Часто люди сами провоцируют животное, гоняют собак, дразнят и в итоге получают с их стороны агрессию», – говорят специалисты.

Отметим, жалобы, поступившие на агрессивное животное, отрабатываются в первоочередном порядке. После того, как собаку поймают, ее осматривает ветеринар. Затем животное при необходимости лечат и вакцинируют.

Заявку на отлов бродячих животных можно подать в МКУ УГО «Управление благоустройства» по тел.: 32-44-55.

Напомним, администрацией УГО был заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, отлову и содержанию безнадзорный животных, защите населения от болезней общих для человека и животных на территории УГО». Подрядчик ОО ПК «Помощь бездомным животным. «Открой свое сердце», выигравший аукцион, за год должен отловить с улиц 394-х безнадзорных собак и кошек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]