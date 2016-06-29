«Океан будущего»: Ребята со всей России приехали в ВДЦ «Океан»
Яркие впечатления, теплая атмосфера и незабываемый отдых на берегу Японского моря! Всероссийский детский центр «Океан» открыл вторую летнюю смену для ребят из разных регионов страны. Сегодня здесь реализуют восемь тематических программ. Причем каждая дает участникам возможность реализовать собственные проекты!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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