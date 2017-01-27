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Во Владивостоке подросток зарезал знакомого из ревности

Во Владивостоке подросток зарезал знакомого из ревности

Фото: postawy.by

Приговором Советского районного суда г. Владивостока 17-летний житель краевого центра осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в сентябре 2018 года, когда фигурант вместе с компанией отдыхали на базе отдыха, расположенной в Советском районе города Владивостока.

В процессе распития спиртных напитков молодой человек ударил потерпевшего ножом в живот. Как выяснилось на суде, фигурант дела приревновал к пострадавшему свою девушку. Спустя некоторое время потерпевший умер в больнице.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом его несовершеннолетнего возраста) 6 лет 4 месяца лишение свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме этого, суд удовлетворил иск родственников погибшего о взыскании 1 млн 250 тыс. рублей с родителей осужденного в счет компенсации морального вреда.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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