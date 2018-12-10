В одном из соцучреждений Приморья выявлено фальсифицированное сухое молоко

При исследовании проб от партий сухого молока производителя ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Республики Башкортостан «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора выявила признаки фальсификации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пробы были отобраны в социальном учреждении города Арсеньева в рамках работы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по проведению проверок социальных учреждений и больниц для контроля за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в учреждения по условиям контракта.

В результате лабораторных исследований в продукции выявлено присутствие бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, что свидетельствует о наличии в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе. Это является признаком фальсификации молочной продукции.

Отметим, в целях исключения нарушений законодательства и выявления недобросовестных производителей проведение внеплановых проверок учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения Приморского края и Сахалинской области продолжится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]