В одном из соцучреждений Приморья выявлено фальсифицированное сухое молоко
При исследовании проб от партий сухого молока производителя ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Республики Башкортостан «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора выявила признаки фальсификации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пробы были отобраны в социальном учреждении города Арсеньева в рамках работы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по проведению проверок социальных учреждений и больниц для контроля за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в учреждения по условиям контракта.
В результате лабораторных исследований в продукции выявлено присутствие бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, что свидетельствует о наличии в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе. Это является признаком фальсификации молочной продукции.
Отметим, в целях исключения нарушений законодательства и выявления недобросовестных производителей проведение внеплановых проверок учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения Приморского края и Сахалинской области продолжится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.06.2019 Фасильфицированная молочная продукция выявлена в соцучреждениях Приморья
-
10.12.2018 В одном из соцучреждений Приморья выявили молочную продукцию с бактериями кишечной палочки
-
03.07.2019 Приморский производитель полуфабрикатов едва не отправил приморцев в инфекционку
-
13.06.2019 Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока
-
21.06.2019 В Приморье у производителям молочки в продукции выявлена кишечная палочка
-
08.02.2019 Опасным сыром торговали на крупном рынке Приморья
Добавить комментарий