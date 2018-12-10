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В одном из соцучреждений Приморья выявлено фальсифицированное сухое молоко

В одном из соцучреждений Приморья выявлено фальсифицированное сухое молоко

Фото: самбир.рф

При исследовании проб от партий сухого молока производителя ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Республики Башкортостан «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Управления Россельхознадзора выявила признаки фальсификации.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пробы были отобраны в социальном учреждении города Арсеньева в рамках работы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по проведению проверок социальных учреждений и больниц для контроля за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в учреждения по условиям контракта.

В результате лабораторных исследований в продукции выявлено присутствие бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, что свидетельствует о наличии в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе. Это является признаком фальсификации молочной продукции.

Отметим, в целях исключения нарушений законодательства и выявления недобросовестных производителей проведение внеплановых проверок учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения Приморского края и Сахалинской области продолжится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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