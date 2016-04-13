128 мостов в Приморье планируют восстановить с привлечением федеральных средств

Восстановить более 100 мостов в Приморье планируют с 2019 по 2024 годы. Провести работы предполагается с привлечением федеральных средств.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, к настоящему времени подготовлен и направлен на рассмотрение в Минтранс России проект программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений Приморья, которые будут финансироваться с привлечением средств федерального бюджета.

«Эта программа включает 128 первоочередных мостов с выполнением строительно-монтажных работ в течение пяти лет», – рассказали специалисты.

Так, в программу вошел существующий железобетонный мост через реку Кабанка на 8-м километре автомобильной дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово. Обследование краевого учреждения «Примуправтодор» показало, что сооружение находится в аварийном состоянии.

«Проектирование с последующей реконструкцией моста и подходами к нему до нормативных нагрузок предусмотрено на период 2021-2024 годов», – пояснили в ведомстве.

В проект программы включены и мосты через реку Аввакумовка в Ольгинском районе. Проектирование с последующей реконструкцией сооружений и подходов к ним до нормативных нагрузок на 16-м и 28-м километрах автомобильной дороги 300-й километр–Фурманово также предусмотрено до 2024 года.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы на реконструкцию мостового перехода через реку Партизанская на 12-м километре автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Планируемый срок окончания работ с получением положительного заключения экспертизы – декабрь этого года. Работы предусмотрены госпрограммой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 годы».

Отметим, что специалисты департамента планируют продолжать обследование мостов Приморья. По его результатам будет приниматься решение в отношении остальных сооружений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]