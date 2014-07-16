Жительница Владивостока получила квартиру по программе для детей-сирот. Видеорепортаж Евгении Егошиной и Евгения Талова
Во Владивостоке передали вторую квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам. Для тех, кто остался без попечения родителей, город закупает жилплощадь. Контроль качества проводит лично глава дальневосточной столицы.
Из общежития — в собственный дом. Студентка второго курса ДВФУ Полина Назарова получила ключи от квартиры как участница программы предоставления жилья детям-сиротам. Новая жилплощадь двадцатилетней девушки расположена в поселке Трудовое.
Тарас Фищук, заместитель главы администрации Владивостока: «Вот, вручаю Вам договор, вот Ваши ключи. Живите, радуйтесь, пусть этот дом наполняется жизненной энергией и детским смехом…»
Во время знакомства с новой квартирой Полину поддерживали самые близкие люди — опекун Любовь Лавринова и несколько родственников. Новоселье планируют справлять совсем скоро, как только счастливую девушку отпустят студенческие заботы.
- Когда планируете переехать?
Полина Назарова, участница программы предоставления жилья детям-сиротам: «Сразу же… Как сессию закрою, так сразу перееду!»
Квартиры, которые вручают сиротам в Приморье, отвечают жестким требованиям. Так, дом, где расположено жилье, должен быть построен не ранее 1960 года, общая площадь квартиры — 30 квадратных метров или более. Помещение не требует капремонта, не нуждается в ремонте текущем. Дом в поселке Трудовое, где поселилась Полина Назарова, на соответствие всем этим критериям проверял лично глава Владивостока.
Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Были сделаны замечания. Подрядчик беспрекословно, можно сказать, на такой хорошей манере устранил. И у этого подрядчика еще есть квартиры».
В этом году полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли от краевой администрации муниципалитетам. И этим летом власти Владивостока планирует выдать по программе больше 20 квартир. На всю приобретаемую жилплощадь краевой бюджет выделил городу более 80 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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