В Находке заработал центр «Мой бизнес». Здесь предприниматели в режиме «одного окна» могут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение.

В Находкинском городском округе малый бизнес обеспечивает работой 16 тысяч человек и почти 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. В прошлом году они пополнили городской бюджет почти на 150 миллионов рублей. Чтобы и дальше развивать свои бизнес и экономику родного города, любой предприниматель может получить господдержу в центре «Мой бизнес» на улице Школьная, 4.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Это, конечно, помощь местным бизнесменам. Он открыт на Партизанск, наш соседний район. Сюда могут приходить люди, получать консультацию. Просчет какой-то помогут, теоретически. Поэтому это очень важно и знаковое событие для всех жителей нашего любимого города».

Одним из первых помощь в центре «Мой бизнес» получил предприниматель, который работает в сфере консалтинга, Серей Новиков. Он совсем недавно приехал в портовый город, но уже получил важную для своего проекта консультацию.

Сергей Новиков, предприниматель: «Для предпринимателей города это важно, потому что здесь можно получить различные услуги, в том числе и по кредитованию, по каким-то изменениям в законодательстве, в том числе образовательные услуги и многие другие. Плюс вот сегодня как раз мне рассказали про центр инженеринга, то есть создание опытных образцов, что важно для меня».

В Приморье действует много различных мер поддержки предпринимателей, начиная от бесплатных обучающих программ и консультаций до продвижения товаров на экспорт, льготного кредитовая или лизинга оборудования и других. В центре «Мой бизнес» для каждого готовы подобрать инструменты, которые лучше всего решают задачи именно его бизнеса, помогут преодолеть проблемы, если они мешают развитию проекта.

Константин Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края: «В центрах «Мой бизнес» концентрируется та экспертиза, те меры поддержки, информация о тех мерах поддержки, которые государство на сегодняшний день предлагает, Приморский край предлагает. Там их достаточно много и они достаточно давно существуют. Другой вопрос, что они никогда не были сконцентрированы и приведены в некий единый пункт, который позволяет их не просто видеть разрознено, а видеть как систему поддержки и помощи».

Представительство в Находке уже четвертое. Аналогичные площадки уже работают во Владивостоке, в Уссурийске и в Арсеньеве. До конца года представительства центра появятся еще в Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем. Развитие сети «Мой бизнес» на территории края — задача национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]