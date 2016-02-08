Приморцев призвали готовиться к экстремальным погодным событиям

«Нам придется готовиться к экстремальным событиям и стихийным бедствиям», – заявил одной из российских газет замдиректора по научной работе института глобального климата и экологии им. академика Ю.А.Израэля Александр Нахутин.

«Из-за глобального роста температуры в атмосфере накапливается избыток энергии, из-за чего вероятность повторения экстремальных погодных событий увеличивается" - отметил, ученый. В частности он привел в пример катастрофический паводок в Иркутской области, который привел к гибели людей.

К слову, о возможном повторении иркутского сценарий в Приморье ранее рассказл главный синоптик Приморья Борис Кубай. По его словам, потепление, которое ожидают в ближайшие дни в континентальных районах, неизбежно приведет к образованию фронтов и сильных локальных ливней, которые могут привести к резкому подьему уровня воду в реках края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]