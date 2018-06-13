Приморские поисковики обнаружили место гибели бомбардировщика ТОФ

Приморские поисковики из отряда «АвиаПоиск» установили место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. Работы проходили в Партизанском районе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на поисковиков.

История поисков этого самолёта началась еще в 2009 году, когда в документах Центрального военно-морского архива была изучена информация о происшествии 27 ноября 1941 года, когда из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолёт ДБ-3 №392210 с моторами М-87А №1858 и №181, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром.

Через год состоялась беседа с бывшим авиационным техником 50-го авиаполка, ветераном Великой Отечественной Войны, Борисом Алексеевичем Никитиным, который лично знал экипаж, и поделился своими воспоминаниями о трагедии.

Архивный аварийный акт раскрывает подробности: «27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11.00 сильным южным ветром был снесён в район Виноградовка-Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11.30 появилась низкая облачность 7–8 балл.

Экипаж Ясырева, видимо, потерял детальную ориентировку, начал её восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовка, после чего с курсом 150°, с набором высоты пробивая облачность. Лётчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошёл от командира звена Ясырева и произвёл посадку 6 км южнее дер. Виноградовка.

Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны. Организованный поиск самолётами 25, 26, 27, 28, 29 ноября и 1 декабря 1941 г. никаких результатов не дали».

Как оказалось в результате разведки, место падения самолёта находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. По характеру удара можно судить о том, что самолёт упал вертикально вниз, так как площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 метров. Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолёта или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.

На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик.

Человеческих останков в ходе предварительной полевой разведки обнаружено не было, что говорит о двух версиях: останки были в поздние годы захоронены на месте падения охотниками; тела экипажа при ударе могло отбросить на расстояние до 50 метров от эпицентра удара.

В ближайшее время на место катастрофы будет организована большая экспедиция с целью максимальной очистки территории разброса обломков и поиска места нахождения останков экипажа.

Состав экипажа:

Лётчик старший — лейтенант Ясырев Николай Константинович.

Штурман старший — лейтенант Зорин Сергей Иванович.

Стрелок-радист — Шашков.

Стрелок — Усенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]