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Шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом зарегистрированы в Приморье

Шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом зарегистрированы в Приморье

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в медицинские организации края обратилось 4928 пострадавших от укусов клещей на 30 административных территориях. Сдано на  экспресс-исследование 3372  клеща, снятых с  жителей края.

В 757 клещах обнаружены возбудители инфекций, передающимися клещами (22,4% от исследованных клещей), в том числе:  антиген вируса КВЭ обнаружен в 20 клещах (0,6 %), снятых с жителей: г. Владивостока (присасывание клещей: лесной район о. Русский, пригород г. Владивостока,  Надеждинский район), Артёмовского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Октябрьского, Кировского, Чугуевского, Ханкайского районов); боррелии обнаружены в 478  клещах (14,2%), эрлихии — в 27 клещах (0,8%); анаплазмы - в 28 клещах (0,8%), риккетсии в 204 клещах (6,0%).

Зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом (г. Артём, Красноармейский, Кавалеровский район (по одному случаю), г. Владивосток — 3 (присасывание клеща в Ольгинском, в Надеждинском районах при сборе  дикоросов и работе на дачном участке), в Красноармейском районе один случай заражения клещевым энцефалитом у ребёнка при употреблении сырого козьего молока. Диагнозы заболевания: КВЭ подтверждёны  лабораторно,  заболевшие не были привиты.

Также отмечается 39 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (г. г. Владивосток, Дальнегорск, Уссурийск, Артём, Находка, Спасск-Дальний, Надеждинский, Черниговский, Лазовский, Кавалеровский, Красноармейский  районы), 23 случая клещевого риккетсиоза (г. г.  Владивосток, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Уссурийск, г. Арсеньев, г. Артём, Дальнереченск, Михайловский, Пожарский районы). 

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает жителям края, что все административные территории Приморского края являются опасными в отношении  клещевого вирусного энцефалита.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в  медицинские организации.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводят экспресс-исследования для определения их зараженности.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций в рабочие и выходные дни,  по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская,3 «Б»,  тел. (423)2 44-12-78.

Филиалы:

- в г. Лесозаводске, пос. Кировский, ул. Колхозная, д. 17, тел.: (42355) 21-2-54.

- г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 40, тел.: (4234)33-57-06.

- г. Находка, ул. Нахимовская, д. 3, тел.: (4236)65-59-65.

- г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 8, тел.: 8 9140726250.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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