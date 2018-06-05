Шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом зарегистрированы в Приморье

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в медицинские организации края обратилось 4928 пострадавших от укусов клещей на 30 административных территориях. Сдано на экспресс-исследование 3372 клеща, снятых с жителей края.

В 757 клещах обнаружены возбудители инфекций, передающимися клещами (22,4% от исследованных клещей), в том числе: антиген вируса КВЭ обнаружен в 20 клещах (0,6 %), снятых с жителей: г. Владивостока (присасывание клещей: лесной район о. Русский, пригород г. Владивостока, Надеждинский район), Артёмовского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Октябрьского, Кировского, Чугуевского, Ханкайского районов); боррелии обнаружены в 478 клещах (14,2%), эрлихии — в 27 клещах (0,8%); анаплазмы - в 28 клещах (0,8%), риккетсии в 204 клещах (6,0%).

Зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом (г. Артём, Красноармейский, Кавалеровский район (по одному случаю), г. Владивосток — 3 (присасывание клеща в Ольгинском, в Надеждинском районах при сборе дикоросов и работе на дачном участке), в Красноармейском районе один случай заражения клещевым энцефалитом у ребёнка при употреблении сырого козьего молока. Диагнозы заболевания: КВЭ подтверждёны лабораторно, заболевшие не были привиты.

Также отмечается 39 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (г. г. Владивосток, Дальнегорск, Уссурийск, Артём, Находка, Спасск-Дальний, Надеждинский, Черниговский, Лазовский, Кавалеровский, Красноармейский районы), 23 случая клещевого риккетсиоза (г. г. Владивосток, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Уссурийск, г. Арсеньев, г. Артём, Дальнереченск, Михайловский, Пожарский районы).

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает жителям края, что все административные территории Приморского края являются опасными в отношении клещевого вирусного энцефалита.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводят экспресс-исследования для определения их зараженности.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций в рабочие и выходные дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская,3 «Б», тел. (423)2 44-12-78.

Филиалы:

- в г. Лесозаводске, пос. Кировский, ул. Колхозная, д. 17, тел.: (42355) 21-2-54.

- г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 40, тел.: (4234)33-57-06.

- г. Находка, ул. Нахимовская, д. 3, тел.: (4236)65-59-65.

- г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 8, тел.: 8 9140726250.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]