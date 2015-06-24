Жители Владивостока могут сообщить в мэрию, где еще стоит нанести разметку «вафельницу»
Первая разметка «вафельница» появилась во Владивостоке в эти выходные на перекрестке в районе Покровского парка.
«Совместно с ГИБДД мы постоянно ведём мониторинг дорожной ситуации. Порой выезд на перекрёсток может полностью блокировать движение во все стороны. Чтобы избежать существенных затруднений движения, перекрёстки обозначают соответствующей дорожной разметкой. Делаем это, в первую очередь, не для того, чтобы оштрафовать водителей, а для того, чтобы проинформировать о том, что остановка на выделенном участке может привести к затруднениям движения», - отметили специалисты городской администрации.
В управлении дорог и благоустройства отмечают, что следующими адресами, где может появиться такая разметка, станут те, которые предложат сами жители. Свои пожелания можно отправить в интернет-приёмную или оставив сообщение на официальных страницах мэрии в социальных сетях.
Отметим, новая разметка применяется на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Основная функция «вафельницы» - обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Если после включения запрещающего сигнала светофора машина оказывается на желтой разметке, то фиксируется факт нарушения ПДД. За это предусмотрены штрафы. Фиксировать такие правонарушения пока будут мобильные комплексы фото- и видеофиксации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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