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Во Владивостоке прошел третий этап ежегодного чемпионата города по дрифту. Видеорепортаж Елены Штылиной

Во Владивостоке третий этап ежегодного чемпионата города по дрифту растопил асфальт! На картодроме «Змеинка» мерились силами профессиональные гонщики Дальнего Востока. На соревнованиях пилоты демонстрировали мастерство управления заносом и умение выступать в тандеме.

Дрифт — серьезное испытание для настоящих мужчин! Шутка ли, вписать в поворот машину на бешеной скорости и сделать это наиболее эффектно! Таким мастерством удивляют приморские пилоты в одиночных и парных боевых заездах. В яркий солнечный день на картодроме «Змеинка» жару задали титулованные гонщики!

Константин Распевин, участник чемпионата г Владивостока по дрифту: «Это просто удовольствие! Приезжаем, чтобы с людьми пообщаться и получить новый уровень. Сам я попал в дрифт случайно. Однажды пришел на занятия, а потом спал и видел этот дрифт!»

Антон Трусов уже и не помнит сколько комплектов резины пришлось сменить за 7 лет спортивной карьеры. Дрифт — удовольствие дорогое, ведь за день соревнований до дыр стирается пара покрышек. Однако скользить в поворотах точно по льду — ощущение невероятное! Ради такого можно и раскошелиться, признается пилот.

- А сколько колес всего уже сменили?
Антон Трусов, участник чемпионата г Владивостока по дрифту: «Это очень сложный вопрос, колес 300, наверное!»

После разогрева и квалификационных заездов объявляют самый зрелищный этап соревнований — дрифт в тандеме. И вот уже две иномарки несутся рядом, закладывают крутой вираж! Когда колеса машин теряют сцепление с дорогой, волнуются болельщики и зрители. Но через мгновение автомобили синхронно скользят в заносах, оставляя шлейф дыма от жженой резины.

Андрей Ронский, главный организатор чемпионата г. Владивостока по дрифту: «В эти квадраты каждому пилоту нужно заехать задними колесами. Если пилот попал в эти зоны, у него остается 100 баллов, и судьи могут добавить дополнительные баллы, если он сделает это эффектно, с элементами шоу!»

Оценивают качество заездов профессиональные судьи. Они уверены, что уровень подготовки приморских спортсменов один из лучших в России. И это не удивительно, ведь дрифтинг зародился Японии, а затем перемахнул через океан и положил начало российскому дрифту во Владивостоке!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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