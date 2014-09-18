Во Владивостоке третий этап ежегодного чемпионата города по дрифту растопил асфальт! На картодроме «Змеинка» мерились силами профессиональные гонщики Дальнего Востока. На соревнованиях пилоты демонстрировали мастерство управления заносом и умение выступать в тандеме.

Дрифт — серьезное испытание для настоящих мужчин! Шутка ли, вписать в поворот машину на бешеной скорости и сделать это наиболее эффектно! Таким мастерством удивляют приморские пилоты в одиночных и парных боевых заездах. В яркий солнечный день на картодроме «Змеинка» жару задали титулованные гонщики!

Константин Распевин, участник чемпионата г Владивостока по дрифту: «Это просто удовольствие! Приезжаем, чтобы с людьми пообщаться и получить новый уровень. Сам я попал в дрифт случайно. Однажды пришел на занятия, а потом спал и видел этот дрифт!»

Антон Трусов уже и не помнит сколько комплектов резины пришлось сменить за 7 лет спортивной карьеры. Дрифт — удовольствие дорогое, ведь за день соревнований до дыр стирается пара покрышек. Однако скользить в поворотах точно по льду — ощущение невероятное! Ради такого можно и раскошелиться, признается пилот.

- А сколько колес всего уже сменили?

Антон Трусов, участник чемпионата г Владивостока по дрифту: «Это очень сложный вопрос, колес 300, наверное!»

После разогрева и квалификационных заездов объявляют самый зрелищный этап соревнований — дрифт в тандеме. И вот уже две иномарки несутся рядом, закладывают крутой вираж! Когда колеса машин теряют сцепление с дорогой, волнуются болельщики и зрители. Но через мгновение автомобили синхронно скользят в заносах, оставляя шлейф дыма от жженой резины.

Андрей Ронский, главный организатор чемпионата г. Владивостока по дрифту: «В эти квадраты каждому пилоту нужно заехать задними колесами. Если пилот попал в эти зоны, у него остается 100 баллов, и судьи могут добавить дополнительные баллы, если он сделает это эффектно, с элементами шоу!»

Оценивают качество заездов профессиональные судьи. Они уверены, что уровень подготовки приморских спортсменов один из лучших в России. И это не удивительно, ведь дрифтинг зародился Японии, а затем перемахнул через океан и положил начало российскому дрифту во Владивостоке!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]