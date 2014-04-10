Подготовка Приморья к отопительному сезону идет по графику

Более чем на 40% выполнена ремонтная программа краевого предприятия «Примтеплоэнерго» по подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщил «Вестям: Приморье» главный инженер предприятия Сергей Попов, на 91% завершены гидравлические испытания котлов и на 88% – тепловых сетей.

«В целом подготовка к отопительному сезону идет по графику, некоторые филиалы идут со значительным опережением, как, к примеру, Партизанский, Лесозаводский, Спасский и Михайловский филиалы», – отметил он.

На сегодняшний день 140 из 566 котельных предприятия уже подготовлены к отопительному сезону. На остальных продолжается капитальный или текущий ремонт оборудования. На объектах Примтеплоэнерго уже установлено 28 новых котлов, 109 единиц насосного оборудования, 14 дымососов, 16 вентиляторов, 10 единиц теплообменного оборудования, свыше 5 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры, заменено 6,6 километра теплосетей.

По данным главного инженера, на ряде объектов завершен капитальный ремонт оборудования. К примеру, на котельной №10 Лесозаводска капитально отремонтирован бак-аккумулятор горячей воды, на котельной №34 Светлогорья, Ярославского, Врангеля, Дуная завершены капитальные ремонты котлов, а на котельной «Амурская» в Артеме установлены четыре новых котла повышенной мощности, заменены сетевые насосы.

«Что касается тепловых сетей, то на сегодняшний день 992 километра тепловых сетей подготовлены к предстоящей зиме. На 28 километрах трубопроводов продолжается ремонт», – пояснил главный инженер.

Всего в рамках ремонтной программы на предприятии будут установлены 38 новых котлов, 225 насосов, 79 единиц тягодутьевого оборудования, 31 теплообменник, а также заменено 54 километров тепловых сетей. Будут отремонтированы 302 котла, 190 насосов, 84 единицы тягодутьевого оборудования, 30 теплообменников. На подготовку теплового хозяйства к зиме Примтеплоэнерго направило более 700 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]