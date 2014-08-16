В Ханкайском районе полицейские уничтожили огромный участок конопли  

На территории Ханкайского района проходит 2 этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019», направленной на противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств растительного происхождения, уничтожение незаконных посевов и очагов естественного произрастания наркосодержащих растений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе операции сотрудники отдела МВД России по Ханкайскому району совместно с представителями районной администрации уничтожили очаг произрастания дикорастущей маньчжурской конопли в селе Комиссарово.

Площадь участка составила более 25 тысяч квадратных метров. Уничтожение производилось ручным способом с применением бензотримеров путем срезания стеблей растений, их измельчения и смешивания с грунтом.

Сотрудники полиции предлагают гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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