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В Приморье пришла летняя жара

В Приморье пришла летняя жара

Фото: pinterest.com

В понедельник, 8 июля, на фоне поля повышенного атмосферного давления в Приморье местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. День жаркий: +18…+29 °C.

Во Владивостоке в понедельник сохранится солнечная погода. Максимальная температура +22…+24 °C, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примопогоду.

В ближайшие сутки Приморье останется в поле повышенного атмосферного давления. К ночи кратковременные дожди закончатся. Минимальные температуры останутся без изменений.

Днем во вторник, 9 июля, существенных осадков не ожидается. Лишь местами на севере края возможен кратковременный дождь. В ночные часы и утром местами будет отмечаться туман. В континентальной части преимущественно малооблачно и по-летнему жарко, максимальные температуры воздуха составят +24…+31 °C, на побережье южный ветер с моря понизит максимальную температуру до +13…+23 °C.

Во Владивостоке предстоящей ночью и утром снова возможен туман, не исключена морось, минимальная температура воздуха останется в тех же пределах. Днем погода с прояснениями, и немного прохладней, чем сегодня.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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