Житель Находки нашел пропавшего ребенка

В Находке полицейские выразили благодарность неравнодушному жителю города за помощь в поисках пропавшего ребенка.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о пропаже 7-летнего мальчика, проживающего на улице Пионерская. Взволнованные родственники сообщили о том, что ребенок ушел утром из дома и к назначенному времени не вернулся. Самостоятельные поиски результата не дали, семья обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции организовали розыск несовершеннолетнего.

Мальчика обнаружил и доставил в городской отдел полиции житель Находки Иван Дигель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Он увидел ребенка, стоявшего на конечной автобусной остановке поздно вечером. Иван не смог проехать мимо, он остановился и выяснил у ребенка, что случилось. Мальчик был растерян и замерз. Мужчина отвез путешественника в полицию.

Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко в торжественной обстановке вручил благодарственное письмо Ивану Владимировичу Дигель. «От чистого сердца я говорю Вам большое спасибо за помощь в поисках ребенка. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку попавшим в беду», - отметил глава полиции Находки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]