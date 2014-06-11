В Приморье прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Видеорепортаж Максима Каленника и Сергея Нелюбина
В Находку съехались пожарные со всего Дальнего Востока. Посоревноваться. Подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание — несколько мужских и женских команд боролись за почетные кубки победителей чемпионата по пожарно-прикладному спорту.
На второй этаж, да по стене всего за три секунды. Со стороны посмотришь и не поверишь, что это слабый пол! Для спасателей-мужчин задача немного сложнее: прежде чем взлететь на второй этаж за те же три секунды, надо с этой лестницей сначала пробежаться!
Андрей Акимов, заместитель главного судьи соревнований: «На этих соревнованиях проходит отбор для участия в чемпионате России, который состоится в Санкт-Петербурге через месяц».
За путевку в северную столицу боролись 12 взрослых и восемь юношеских команд. Триста человек вышли преодолеть стометровку с препятствиями и показать лучший результат на пожарной эстафете.
Этот спорт требует максимальной концентрации от участников. Важно, не теряя скорость на брусе с многометровым и тяжелым пожарным рукавом в руках, сохранить равновесие, не споткнуться на крутом вираже и всего за четыре секунды потушить возгорание.
Сергей Костенко, главный судья соревнований: «Любо-дорого посмотреть, у вас сейчас база есть в Находке, есть где тренироваться. Юноши и девушки показывают результаты более высокие, чем в прошлые годы».
В комплексном зачете лидерами стали приморские спасатели. «Серебро» уехало в Забайкальский край, а «бронза» — в Амурскую область.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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