Неудобства или чья-то выгода. Во Владивостоке жителей Шепеткова возмущают молитвы прямо под окнами жилого дома. На первом этаже здания расположена мечеть, которая не всегда может вместить всех желающих. В связи с этим верующие вынуждены молиться на улице.

- Они стали агрессировать, недавно они просто напали на меня, ездили в милицию разбирались.

Попросила переставить машину, а в ответ — кулаки. Так эмоционально жительница Шепеткова Алина Яшина рассказывает о недавнем конфликте с одним из верующих. На пятничный намаз сюда приезжают сотни мусульман. И свои автомобили они оставляют где придется — специальной парковки в этом районе нет.

Алина Яшина, жительница дома № 38 по улице Шепеткова: «Сейчас они все накупили машины и в последнее время мы не можем заехать. С часу до трех, когда в Приморском крае режим тишины, а напротив — детский сад, и как раз они молятся.

Сергей Фоминов, житель дома № 33 по улице Шепеткова: «Каждую пятницу проблема — домой невозможно зайти, а как начинается праздник Рамадан этот, это вообще темный лес, в 12 ночи выходят, и тут такой стоит балаган, что невозможно спать».

Молятся прямо под окнами и загораживают проезд — заявляют жители Шепеткова. Каждую пятницу припаркованные авто создают пробки минимум на два часа.

С такими жалобами жильцы домов обращались в администрацию города и края, прокуратуру и даже писали президенту. Ответ один: закон никто не нарушает.

Алина Яшина, житель дома № 38 по улице Шепеткова: «Мы обращались и к президенту, и к премьер-министру. Вот эта пачка — это отписки, выписки, письма».

А вот у самих верующих на эту ситуацию взгляд иной. Серьезных конфликтов не было, рассказал нашей съемочной группе Равиль Мухамедшин, председатель религиозной организации «Ислам». Если недопонимания и возникали, мусульмане всегда старались решить их мирно. Они даже благоустроили площадку возле мечети и построили лестницу. Жалобы жильцов преувеличены.

Равиль Мухамедшин, председатель владивостокской религиозной организации «Ислам»: «На этой же улице и утром, и вечером пробки, но почему-то этого люди не замечают. Те полчаса, 30 минут, когда происходит выезд машин и создаются неудобства, люди так реагируют. Раньше, лет 10—12 назад, здесь сделали небольшое кафе, но потом жители пожаловались и его убрали. Баранов не режем. Мы даже запрещаем здесь торговлю, чтобы не было настроений вот этих».

На Шепеткова мечеть расположена на первом этаже жилого дома. Это помещение администрация края безвозмездно выделила больше 15 лет назад. Однако всех верующих оно уже давно не вмещает. На пятничную молитву собирается больше 1000 человек.

Равиль Мухамедшин, председатель владивостокской религиозной организации «Ислам»: «Эта вся ситуация создается за счет того, что у нас нет мечети в городе Владивостоке».

В тесноте да не в обиде. И по факту шума, о котором говорят местные жители, те, кто молятся, не создают. А, значит, и малышам из детского сада по соседству не мешают. Но почему жильцы уверены в обратном, непонятно. Возможно, с их помощью кто-то преследует свои интересы.

Алексей Мамычев, доктор политических наук, заведующий кафедрой теории и истории российского и зарубежного права ВГУЭС: «Любая напряженность — она всегда требует выхода. За каждым конфликтом могут стоять какие-то личные, семейные конфликты, которые просто находят форсу враждебности, это самый простой способ самоидентификации свой—чужой».

Мусульмане не раз просили краевые власти выделить земельный участок под мечеть. По этому вопросу в регионе уже создали рабочую группу. Если всё получится, первый мусульманский храм во Владивостоке построят на улице Снеговая. А сейчас верующие планируют обустроить парковку в парке Минного городка на время пятничной молитвы, чтобы не мешать местным жителям. С таким заявлением они обратятся в администрацию города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]