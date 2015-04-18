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Мужчина выпал с плавбазы «Всеволод Сибирцев». Официальная версия

Фото: newsnhk

Компания «Доброфлот» распространила заявление по поводу инцидента, произошедшего на плавбазе «Всеволод Сибирцев» 6 мая 2019 года. Видео с разъясненим оказалось в соцсетях.

Напомним, в середине мая в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено падение мужчины из иллюминатора судна «Всеволод Сибирцев» во время стоянки в порту Владивосток. По неофициальной информации, моряк оказался за бортом после ссоры с коллегами.

В Управлении на транспорте МВД России по ДФО подтвердили, что 6 мая с плавбазы «Всеволод Сибирцев» сорвался мужчина 1977 года рождения. С множественными травмами он был доставлен в реанимацию.

Компания-владелец плавбазы считает, что произошедшее стало следствием «пренебрежения правилами безопасности и нарушение ряда пунктов трудового договора, а конкретно — выяснилось, что мужчина употреблял наркотики, в том числе и в день трагедии. Это и послужило причиной его неадекватного поведения, в результате которого и произошел несчастный случай». СМИ, по мнению компании, исказили факты.

Как утверждается, все данные внутренней проверки направлены в управление по транспорту МВД России.

Видео - инстаграм dpscontrol.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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