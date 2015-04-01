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Во Владивостоке начинается ремонт дороги на Окатовой

Во Владивостоке начинается ремонт дороги на Окатовой

Фото: Администрация г. Владивостока

К ремонту на улице Окатовой во Владивостоке дорожники приступят вечером в понедельник, 8 июля. Работы пройдут от выезда с улицы Героев-Тихоокеанцев до кольца улицы Запорожской.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства, в ходе ремонта рабочие сначала проведут фрезерование старого покрытия на наиболее разрушенных участках, а затем выполнят укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.

Планируется, что работы будут завершены после 20 июля – при условии благоприятной погоды. Автомобилистов просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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