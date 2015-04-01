Во Владивостоке начинается ремонт дороги на Окатовой

К ремонту на улице Окатовой во Владивостоке дорожники приступят вечером в понедельник, 8 июля. Работы пройдут от выезда с улицы Героев-Тихоокеанцев до кольца улицы Запорожской.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства, в ходе ремонта рабочие сначала проведут фрезерование старого покрытия на наиболее разрушенных участках, а затем выполнят укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.

Планируется, что работы будут завершены после 20 июля – при условии благоприятной погоды. Автомобилистов просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]